Kahramanmaraş'ta Hükümlüler Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl, "kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından ise 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
