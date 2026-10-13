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Kahramanmaraş'ta çırak öğrencilere güvenli çalışma koşulları toplantısı yapıldı

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Kahramanmaraş'ta çırak öğrencilere güvenli çalışma koşulları toplantısı yapıldı
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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çırak öğrenciler için "Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda" toplantısı düzenledi. Toplantıda çalışma ortamlarındaki riskler ve güvenli çıraklık eğitimi sistemi görüşüldü.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çırak öğrencilerin çalışma ortamlarındaki risklere dikkati çekmek ve güvenli çalışma koşulları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda" toplantısını düzenledi.

Avrupa Birliği desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun faydalanıcı ortaklığında yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP-2) kapsamındaki toplantı, bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda sektörlere özgü risklerin belirlenmesi, bu riskleri azaltarak verimliliği artıracak güvenli bir çıraklık eğitimi sisteminin geliştirilmesi ve işletmelerde sürdürülebilir biçimde usta yetiştirilmesi konuları görüşüldü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, mesleki ve teknik eğitimin kentin üretim kültürünün geleceğe taşınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın tekstilden metale, makineden otomotive, gıdadan mobilyaya kadar birçok alanda üretim gücüne sahip olduğunu kaydeden Akpınar, "Mesleki eğitim, yalnızca bir meslek kazandıran eğitim modeli değildir. Aynı zamanda üreten, geliştiren, işini bilen ve geleceğin ustalarını yetiştiren önemli bir insan kaynağı alanıdır. Kahramanmaraş, birçok alanda güçlü bir üretim kültürüne sahiptir. Bu üretim gücünün sürdürülebilirliği ise yalnızca yatırım ve teknolojiyle değil, nitelikli ve donanımlı insan kaynağıyla mümkündür." diye konuştu.

Okul ve işletme iş birliğinin önemine değinen Akpınar, çırak öğrencilerin doğru eğitim ve rehberlikle geleceğin ustaları, teknisyenleri ve girişimcileri olabileceğini vurguladı.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Cuma Güler de mesleki eğitimin yalnızca meslek öğrenmekten ibaret olmadığını söyledi.

Güler, gençlerin işletmelerde kendilerini güvende hissetmelerinin, karşılaşabilecekleri riskleri bilmelerinin ve gerektiğinde başvurabilecekleri merciler hakkında bilgi sahibi olmalarının önem taşıdığını dile getirdi.

Programa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Oray Güven, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, oda temsilcileri ve işveren temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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