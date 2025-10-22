Haberler

Kahramanmaraş'ta Çifte Cinayet, Zanlı İntihar Etti

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ve onun annesini öldüren, üvey kızını yaralayan zanlı intihar etti. Olay sırasında, eski eşinin annesi hayatını kaybederken, eski eşi hastanede hayatını kaybetti, üvey kızının durumu ciddiyetini koruyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ile eski eşinin annesini öldüren, üvey kızını yaralayan zanlı intihar etti.

Hakan Y, Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Hakan Y, önce eski eşini, ardından Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. (62) ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G'yi (19) silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde G.G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G'yi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

F.F.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta yanında bulundurduğu silahla intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
