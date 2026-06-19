Haberler

Su seviyesi yükselince nehirde kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Su seviyesi yükselince nehirde kayboldu, arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta piknik yaparken Ceyhan Nehri'nde baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapılan Murat Bağdınlı kayboldu. Ekipler arama çalışması başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'ta su seviyesinin yükselmesi ile Ceyhan Nehri'nde suya kapılan Murat Bağdınlı (47), kayboldu. Bağdınlı'yı bulmak için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıgüzel Mahallesi'ndeki Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Murat Bağdınlı, bir süre sonra Ceyhan Nehri kenarında yürümeye başladı. İddiaya göre; o sırada barajın kapakları açılınca su seviyesi yükseldi. Arkadaşları nehrin diğer tarafına geçerken, Bağdınlı geçemedi ve kayalıklara tutunarak kurtarılmayı bekledi. Murat Bağdınlı bir süre sonra suya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye sualtı arama kurtarma, sağlık ve jandarma arama kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Ekipler, Bağdınlı'yı bulmak için suyun altında, üstünde ve kenarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Haberi duyup olay yerine gelen Murat Bağdınlı'nın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş
'Eski eşimle ilişki yaşıyor' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı

"Eski eşimle ilişki yaşıyor" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Trump 'bana yalvardı' demişti! Meloni ateş püskürdü

Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı