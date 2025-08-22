Kahramanmaraş'ta 6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Göksun ilçesi üzerinden getirilen 6 milyon kaçak makaronu ele geçirerek, aracı durdurdu. Şüpheli S.G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Göksun ilçesi üzerinden Kahramanmaraş'a kaçak makaron getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çevre yolunda önlem alan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 6 milyon makaron buldu.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
