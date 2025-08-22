Kahramanmaraş'ta 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Göksun ilçesi üzerinden Kahramanmaraş'a kaçak makaron getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çevre yolunda önlem alan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 6 milyon makaron buldu.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.