Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ta Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 13.12'de meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 12,46 kilometre derinliğinde yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı