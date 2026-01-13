Haberler

Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
