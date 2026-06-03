Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12,46 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin