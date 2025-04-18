Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Kahramankazan'da Yeni Cami İbadete Açıldı

Kahramankazan'da Yeni Cami İbadete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Metin Atlı Merkez Yeni Cami ibadete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, cemaatin bol olmasını diledi. Cami yapımına katkıda bulunan Ferhat Atlı, hayırsever iş insanları olarak projeye destek verdiklerini ifade etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Metin Atlı Merkez Yeni Cami ibadete açıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, caminin cemaatinin bol olmasını diledi.

Caminin yapımında katkıda bulunan hayırsever iş insanı Ferhat Atlı da babaları adına bir hayır yaptıklarını belirterek, "Kent meydanının alt kısmında cami yapılması söz konusu olunca buraya talip olduk ve iç tefrişatının tamamını yaptık." dedi.

Açılışa, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve vatandaşlar katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.