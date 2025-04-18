Kahramankazan'da Yeni Cami İbadete Açıldı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Metin Atlı Merkez Yeni Cami ibadete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, cemaatin bol olmasını diledi. Cami yapımına katkıda bulunan Ferhat Atlı, hayırsever iş insanları olarak projeye destek verdiklerini ifade etti.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Metin Atlı Merkez Yeni Cami ibadete açıldı.
Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, caminin cemaatinin bol olmasını diledi.
Caminin yapımında katkıda bulunan hayırsever iş insanı Ferhat Atlı da babaları adına bir hayır yaptıklarını belirterek, "Kent meydanının alt kısmında cami yapılması söz konusu olunca buraya talip olduk ve iç tefrişatının tamamını yaptık." dedi.
Açılışa, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel