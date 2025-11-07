Kahramankazan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan tankere çarpması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Yalçın (33) idaresindeki 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Serhat ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.