Kahramankazan'da "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" sergiyle taçlandı

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Müzesi'nde gerçekleştirilen programa; Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, Ankara Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hayrettin İpekoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir, Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Türkiye Gaziler Vakfı 2. Başkanı Mehmet Eğin, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü himayesinde, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla hayata geçirilen projenin kapanış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın duasıyla başladı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Cafer Akın, geçen yıl ağustos ayında başlayan projenin sadece bir sosyal sorumluluk çalışması olmadığını, aynı zamanda bir dayanışma ve vefa hareketi olduğunu vurguladı. Akın, projenin amaçlarına değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Bu proje ile şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için sosyal, psikolojik ve ekonomik anlamda katkı sunmayı hedefledik. Kursiyerlerimiz; deri çanta yapımından kağıt rölyefe, sabun ve mum üretiminden akıl ve zeka oyunlarına kadar birçok alanda eğitim aldı. Ayrıca söyleşiler ve gezilerle sosyalleşme imkanı buldular."

Konuşmaların ardından projeye katılan gazi ve şehit yakınlarına plaket ve sertifikaları takdim edildi. Protokol üyeleri ve davetliler, daha sonra proje kapsamında düzenlenen kurslarda üretilen ürünlerden oluşan sergiyi gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
