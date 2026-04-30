Kahramankazan'da "Arıcılık Çalıştayı" düzenlendi

Kahramankazan'da 'Arıcılık Çalıştayı' düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Arıcılık Çalıştayı", sektör paydaşlarını ve üreticileri Kahramankazan'da buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Arıcılık Çalıştayı", sektör paydaşlarını ve üreticileri Kahramankazan'da buluşturdu.

Kahramankazan Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda; arıcılık sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve gelecek vizyonu masaya yatırıldı. Sürdürülebilir arıcılık, teşvik mekanizmaları ve ana arı üretimindeki stratejik önemin değerlendirildiği etkinliğe bölgedeki bal üreticileri ilgi gösterdi.

Çalıştayın açılışında konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, arıcılığın ekonomik değerinin yanı sıra ekolojik dengenin korunması açısından hayati bir görev üstlendiğini vurguladı. Kahramankazan'ın flora çeşitliliği ile yüksek bir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Çırpanoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramankazan, sahip olduğu flora çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle arıcılığın adeta başkentidir. Özellikle ana arı üretiminde ilçemizin sağladığı katkı, Türkiye genelindeki arıcılık faaliyetleri için kritik bir öneme sahiptir. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemeye ve sektörün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda; üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan sahte bal üretimiyle mücadele, modern kovan desteği ve gençlerin arıcılığa özendirilmesi gibi konularda somut çözüm önerileri geliştirildi. Katılımcılar, sektörün bilimsel veriler ışığında modernize edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
