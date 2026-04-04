Kahramankazan'da 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturmada özel halk otobüsünün sahibi gözaltına alındı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada, özel halk otobüsünün sahibi gözaltına alındı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada, özel halk otobüsünün sahibi gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre, bugün meydana gelen kazaya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, özel halk otobüsünün sahibi İ.Ç'nin, şoförlerin işe başlamadan önce alınması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı tespit edildi.
Bunun üzerine özel halk otobüsünün sahibi İ.Ç. gözaltına alındı.