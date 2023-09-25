'Kahraman Ecdadımız' sergisinde Rambo filmine ilham kaynağı 'Karslı Hacı' da var

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle 'Kahraman Ecdadımız' konulu minyatür sergi açtı. Sergide, Kore Savaşı'ndaki kahramanlığıyla Rambo filmine ilham kaynağı olduğu öne sürülen Kars Sarıkamışlı asker Hacı Altıner'in de minyatürü bulunuyor. Emine Erdoğan, "Hacı Altıner, Kore savaşında 14 kurşun yemesine rağmen Çin birliklerini tek başına durdurmuştur" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan'ın 'Kahraman Ecdadımız' minyatür sergisi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen sergide Sarıkamış şehitleri, Enver Paşa, Yemen askerleri, sancaklı ve bayraklı askerlerin yanı sıra Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Nene Hatun, Nezahat Onbaşı, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Hafız Selman İzbeli, Rahime (Tayyar) Hatun, Kılavuz Hatice ve Merhem Atmaca gibi 45 kahramanın minyatürü bulunuyor. Kahraman Ecdadımız' sergisinde 17 Ekim 1950'de Kore'ye ayak basan ilk Türk birliğinde yer alan ve 14 kurşun yarasıyla gazi olan Kars Sarıkamışlı Hacı Altıner'in miyatürü de yeraldı.

KIBRIS HAREKATI'NDA ABD BAŞKANINA MEKTUP YAZARAK MADALYAYI İADE ETTİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İslamsor köyünde yaşayan Karakalpak Türkleri'nden olan Hacı Altıner, Türkiye Kore'ye asker göndermeye karar verince, gönüllü oldu. 17 Ekim 1950'de Kore'ye ayak basan ilk Türk birliğinin içerisinde yer alan Altıner, makineli tüfek nişancısı olarak görev yapıyordu. Tarihler 28 Kasım'ı gösterdiğinde Türk askeri, köprüden geçerek kasabaya doğru harekata başladı. 29 Kasım sabahına doğru savaş şiddetini artırdı. Makineli tüfek nişancısı Hacı Altıner, vücuduna isabet eden 13 kurşun yediğini bile anlamadan sandığındaki tüm mermileri Çinlilerin üzerine boşalttı.Ta ki 14'üncü mermi sol kolunu kırıncaya dek! Bundan sonra ateş edemedi Hacı Altıner. Ama pes de etmedi! Niyetinde Türk askeri geri çekilirken Çinlileri oyalamak vardı. Birliğine, "Beni burada bırakın. Siz çekilirken zaman kazandırırım" diye bağırdı. Dediğini de yaptı. Çinlileri oyalamayı, boğazı bir şekilde koruyup sabaha çıkmayı başardı. Ancak artık hiçbir umudu kalmamış, ölümün soğukluğunu iliklerinde hissetmeye başlamıştı. Tam o sırada yoldan geçen bir Amerikan konvoyu, Hacı Altıner'i fark etti ve tedavi için sahra hastanesine götürdü. Ağır yaralı olduğu için Amerika'ya gönderilen Hacı Altıner'in tedavisi bir yıl sürdü ve çeşitli ameliyatlar geçirdi. Bu dönemde ABD Başkanı Harry S. Truman tarafından şeref misafiri sıfatıyla ağırlandı, kendisine madalya takdim edildi. Hatta ABD'de eyalet eyalet gezdirilip 'büyük kahraman' olarak halka gösterildi. Kendisine Amerikan vatandaşlığı ve orduda fahri generallik önerildiğinde ise, "Burada general olacağıma, Türk Ordusunda er olmayı tercih ederim" diyerek tarihi bir yanıt verdi. Hacı Altıner'in kahramanlığı bununla da bitmedi. Kore Savaşı'ndan tam 24 yıl sonra, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Harekatı başladı. Türkiye ile ABD bu olayda ters düşünce Hacı Altıner, ABD Başkanına tarihi bir mektup yazdı. Amerika'da nasıl tanındığını, koskoca Çin birliklerini nasıl durdurduğunu teker teker hatırlattı. Hala o kudrete sahip olduğunu, gerekirse yaşına bakmadan Amerika ile tek başına savaşabileceğini belirtti ve ABD'den aldığı madalyayı iade etti. 87 yaşında vefat eden Hacı Altıner'in Kore'deki kahramanlığının Rambo filmine ilham kaynağı olduğu da ileri sürülüyor.

SAVAŞÇI RUHLARININ ÖN PLANDA OLDUĞUNU FARKETTİM

Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Kurtuluş Savaşında mücadele etmiş kahraman kadınlar, Sarıkamış şehitleri, Enver Paşa, Yemen askerleri, sancaklı ve bayraklı askerler sergisinde 45 kahramanın minyatürünün bulunduğunu bildirdi. Emine Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı döneminde birçok kadın kahramanımız bulunmakta. Bunlardan seçtiğimiz bazı isimleri sergide minyatür olarak çalıştım. Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Nene Hatun, Nezahat Onbaşı, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Hafız Selman İzbeli, Rahime (Tayyar) Hatun, Kılavuz Hatice, Hacı Altıner ve Merhem Atmaca bu isimlerden birkaçı. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ben moda tasarımcı olduğum için öncelikle o dönemdeki askerlerimiz, kadınlarımız ne giyinmiş onlardan yola çıktım. Daha sonraki süreçte kahramanlık hikayeleri, gerek cephede gerek cephe arkasında yaptıkları birçok kahramanlık örneklerini anılarından esinlenerek tasarımlar yaptık. Bu tasarımların çerçevesinde özellikle giysilerdeki detaylar, giysilerin ön planda değil de mücadeleci, savaşçı ruhlarının ön planda olduğunu fark ettim. Böylelikle bu minyatür sergiyi oluşturmuş oldum. Çalışma esnasında kullandığımız malzemeler dönemin kıyafetlerini yansıtan kumaş seçimlerini yaptım. Yine dönemde kıyafetler üzerinde kullandıkları aksesuarlar, kurşunluklar, tabanca, tüfek, bıçak ve bunun gibi malzemeler kullanıldı. Yine o dönemde kadınların giydiği şalvarlar, ayakkabılar veya çarıklar kullanıldı. Tasarımda da yine Kars'a ait özellikle Sarıkamış'a ait obsidyen taşlarıyla tamamlandı. Kahramanlarımızdan olan Hacı Altıner, Rambo filmine ilham kaynağı olmuş ve Kore savaşında 14 kurşun yemesine rağmen Çin askerine geçit vermemiş. Kahramanlarımızın bu hakiyesi bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk de Hacı Altıner'in ülkemiz için yaptığı fedakarlıkları anlatarak "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.