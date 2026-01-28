Haberler

Kağıthane'de 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde, yokuş aşağı inen bir otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı. Park halindeki araçlara ve doğal gaz kutusuna çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, gaz sızıntısı nedeniyle İGDAŞ ekipleri onarım çalışması yaptı.

Kağıthane'de 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Tarçın Sokak'ta yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 59 AH 748 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Önce park halindeki iki araca, daha sonra da bir binanın önündeki doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sürücü araçtan çıkarıldı. Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusunda gaz sızıntısı oluştuğu anlaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İGDAŞ ekipleri ise doğal gazı kestikten sonra onarım çalışması yaptı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yokuş aşağı inen otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpması, ardından kaldırıma çıkıp doğal gaz kutusuna da çarptıktan sonra takla atıp ters dönmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
