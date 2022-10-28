Yer: İstanbul! Pazardaki kavgayı ayırmaya gelen zabıtayı araya alıp feci şekilde dövdüler

İstanbul'da otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen iki sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Otomobillerden inenlerin de dahil olduğu tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

ZABITAYI DA DÖVDÜLER

Bu sırada semt pazarı denetimi yapan Kağıthane Belediyesi Zabıta ekiplerinden iki zabıta memuru, kavga eden tarafları ayırmak istedi. Kavga edenlerden bir grup, bu kez zabıta memurlarına saldırarak darbetti.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin zabıta memurunu tuttuğu, kavgaya karışanlardan birinin de zabıta memurunun kafasına defalarca vurduğu görülüyor.