Kağıthane'de faciadan dönüldü: Aşırı yüklenen kamyonet devrildi

Kaza sırasında sokakta çocukların olmaması muhtemel bir faciayı önledi

İSTANBUL - Kağıthane'de yük taşıyan aşırı yüklendiği iddia edilen kamyonet sola dönerken ağırlıktan dolayı devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin devrildiği sokakta çocukların olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi Özeller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Çetiner'in kullandığı 34 BPP 076 plakalı kamyonet seyir halindeyken sola dönüş sırasında aşırı yükten dolayı yan yattı. Sokağa devrilen kamyonetin içerisindeki eşyalar da zarar gördü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada sokakta çocukların olmaması büyük bir faciayı önledi. kamyonetin içerisindeki eşyaları ise çevredekiler taşıdı.

Sokakta çocukların olmaması faciayı önledi

Daha önce kamyoneti kendisinin kullandığını söyleyen Ercan Çevik, "Aracı kullanan normalde biziz ama daha önce kullanmayan bir arkadaş kullanıyordu. Araç buradayken yukardan bir kamyona yol vermek için dönerken devrildi. Muhtemelen içinde yük olduğunu bilmiyordu. Ben kamyonetin asıl şoförünü durağa bırakmak için gittim, geldiğimde devrilmişti. Allah'a şükür yaralanma olmadı, arkadaşımızda da bir şey yok. Burada normalde çocuklar çok oynar, Allah'a şükür onlarda da bir şey yok" dedi.