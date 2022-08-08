Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü İstanbul Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gül Dalkıran (41), Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'ta bulunan binanın beşinci katındaki evinin camlarını temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen Dalkıran'ın yakınları, gözyaşı döktü. Olay yeri incelemesinin ardından iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi morga kaldırıldı. Güncel AA / İlyas Kaçar Hürriyet Mahallesi Kağıthane Güncel Haberler

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