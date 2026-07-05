Kağıthane'de 9. kattaki evinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti

Kağıthane'de, apartmanın 9. katında bulunan evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 9. katındaki dairenin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki D.E.G. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda baba O.G'nin (35), bebeğin düştüğü pencereyi sineklik takmak amacıyla açtığı, daha sonra başka bir işle meşgul olduğu belirlendi.