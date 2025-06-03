Kağıthane Belediye Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na İhale Yanıtı

Kağıthane Belediye Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na İhale Yanıtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerine yönelik iddialarını yanıtladı. Öztekin, bahsedilen ihalenin açık ihale usulüyle yapıldığını ve Özel'in yanlış bilgi aktardığını belirtti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyelerine yönelik iddialarında geçen ismin bahse konu ihaleye girmediğini bildirdi.

Öztekin, CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin grup toplantısında Kağıthane Belediyesi ile ilgili iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Özel'in belediyeleri hakkında olumsuz algı oluşmasına gayret ettiğini ve yanlış bilgi aktardığını ifade eden Öztekin, şunları kaydetti:

"Sayıştay denetiminden aldığı metinleri farklı anlamlandırmış, çeşitli hizmet kalemlerinin birbiriyle olan bağını kopartarak açıkça demagoji yapmıştır.

Oysa gerçek şöyledir, bahsettiği konu, 4734 Sayılı Kanun'un 19. maddesindeki açık ihale usulüne göre yapılmış, 2022/1376447 numaralı 'Eğitim-Kültür-Sanat ve Sosyal Faaliyetler Hizmet Alımı' ihalesidir. 2023 yılı içinde yer alan resmi gün ve ulusal bayram programlarını içermektedir. Bugünlere ait etkinliklerin gerektirdiği bütün kalemlerin yapılmasını öngören ihaleye, rekabet koşulları içinde birçok firma katılmış ancak Sayın Özel'in üzerinde konuştuğu ve şahıs ismi vererek adres gösterdiği firma, söz konusu ihaleye dahi girmemiştir. İhaleyi farklı bir firma şeffaf bir şekilde almıştır. Birbirinden ayrıymış gibi lanse ettiği hizmet kalemlerinin her biri ise resmi gün, ulusal bayram programları, sosyal faaliyetler ve yaz etkinliklerinin içinde olması gereken alt başlıklardır. Bunları bağlamından kopararak her alt başlığı çelişkiymiş gibi gösterip tümünü bir torbada toplayan Özel'in, hepsinin de belli bir adrese teslim edildiğini söyleyerek oluşturmak istediği algı tamamıyla mesnetsizdir."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi için tutuklama kararı

5. dalga operasyonda belediye başkanı ve eski CHP'li vekil tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM'de başkan 3. turda seçildi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı

Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.