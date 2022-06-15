Kağıt toplayıcısı çöp konteynerinde bebek cesedi buldu - Haberler

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Kağıt toplayıcısı çöp konteynerinde bebek cesedi buldu

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Kağıt toplayıcısı çöp konteynerinde bebek cesedi buldu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kağıt toplayıcısı çöp konteynerinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kağıt toplayıcısı çöp konteynerinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.  Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştırdığı sırada, battaniyeye sarılı kanlı bebek cesedi gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerideki incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

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