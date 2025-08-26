Kagame, Kongo'daki Katliam İddialarını Reddetti

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ülkesinin ordusunun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda sivillere yönelik katliamlara karıştığı iddialarının "asılsız" olduğunu belirtti.

Kagame, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Ruanda ordusunu bölgedeki katliamlarla ilişkilendiren raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruanda'nın doğusunda bir eğitim merkezinde ordu mensuplarına ve polis personeline hitap eden Kagame, KDC'nin doğusunda yaşanan sivil katliamların Ruanda Savunma Kuvvetlerine (RDF) ait olmadığını savundu.

Kagame, katliamlardan, Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR), KDC hükümeti yanlısı milis gruplar, yerel savunma gücü olarak bilinen Wazalendo isyancılarının sorumlu olduğunu söyledi.

Mozambik, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan'da Ruanda birliklerinin görev yaptığına işaret eden Kagame, "Biz kimseye savaş açmıyoruz, sadece bize karşı savaş açıldığında karşılık veriyoruz. Bu, Ruanda ve RDF'nin ilkesidir. Bunun yerine güvenlik ihtiyaçları olanların yardım çağrısına yanıt veriyoruz, onları destekliyor ve sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

HRW tarafından geçen hafta yayımlanan raporda, Ruanda ordusunun desteklediği 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun, temmuz ayında KDC'nin doğusunda 140'tan fazla kişinin öldürüldüğü saldırılara karıştığı iddia edilmişti.

BM İnsan Hakları Ofisi, 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ruanda destekli M23 militanlarının 9-21 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kivu eyaletindeki Rutshuru bölgesine bağlı dört köyde en az 319 sivili öldürdüğünü açıklamıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.