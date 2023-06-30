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Kadirli'de Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

Kadirli'de Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, Sumbas yolu kapandı. Kadirli ilçesinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Kadirli- Sumbas yolu da su altında kalması sonucu trafiğe kapandı. Ekipler, ilçe genelinde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, Sumbas yolu kapandı.

Kadirli ilçesinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Kadirli- Sumbas yolu da su altında kalması sonucu trafiğe kapandı. Ekipler, ilçe genelinde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Güncel

Kadirli Tragger Sumbas Güncel Haberler

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