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Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadirli-Andırın kara yolunun Yenigün köyü yakınlarında H.A idaresindeki 80 KL 922 plakalı otomobil ile M.Ö'nün kullandığı 34 HUZ 421 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan H.A, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Otomobil osmaniye Kadirli trafik

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