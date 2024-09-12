Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kadirli-Andırın kara yolunun Yenigün köyü yakınlarında H.A idaresindeki 80 KL 922 plakalı otomobil ile M.Ö'nün kullandığı 34 HUZ 421 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan H.A, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.