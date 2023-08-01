Kadirli'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Kadirli Belediyesi tarafından bir çay bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, muharrem ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörüyü yansıttığını belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kadirli Belediyesince, bir çay bahçesine kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, muharrem ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörüyü yansıttığını söyledi.

Geleneksel hale getirdikleri programa katılanlara teşekkür eden Tarhan, "Rabbim bu ülkenin dirliği ve birliği için hepimizi bu güzel hizmetlerde yeniden buluştursun." dedi.