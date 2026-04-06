Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü

KADİRLİ'DE HORTUM ÇIKTI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak öncesi hortum çıktı. Yağış başlamadan Adana kara yolu Soysallı mevkisinde meydana gelen hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Boş arazide çıkan hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: KADİRLİ (Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı