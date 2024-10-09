Kadirli'de Devrilen Traktör Altında Sıkışan Sürücü Kurtarıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Paltacı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mehmet Paltacı idaresindeki 80 KZ 786 plakalı traktör, Karakütük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında sıkışan Paltacı'yı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa teslim etti.
Paltacı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.