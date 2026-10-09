Kadirli'de 4-6 yaş Kur'an kursu çocukları için Amin Alayı ve Bed-i Besmele düzenlendi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan çocuklar için "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasimi düzenlendi.

Ravza Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen törende, çocuklar taç giyip dua etti.

İlahilerin seslendirildiği etkinlikte çocuklar "Amin Alayı" geçişi yaptı.

Vaiz Geylani Şenkal, etkinlikte, Amin Alayı ve Bed-i Besmele'nin Osmanlı döneminde okula başlayacak çocuklar için düzenlenen geleneksel bir eğitim merasimi olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında araç konvoyu düzenlendi.

Kaynak: AA