Kadirli'de 11.11.2025 Tarihinde Evlenecek Çiftlerin Nikahları Kıyıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaevine "11.11.2025"te girmek isteyen 10 çiftin nikahı kıyıldı.

Evlilik tarihlerinin akılda kalması için 11 Kasım'a randevu alan çiftler, Kadirli Belediyesi Nikah Dairesi'nin yolunu tuttu.

Nikah memuru Mehmet Eynallı, dünyaevine girmek isteyen 10 çiftin nikahını kıydı.

Eynallı AA muhabirine, normal günlerde 3 nikah kıydıklarını söyledi.

Özel tarihlerde yoğunluğun arttığını dile getiren Eynallı, "Çiftlerimiz evlilik tarihlerinin unutulmaz olması için önceden randevularını oluşturup geldiler. Tüm çiftlerimize mutluluk diliyorum." dedi.

Nikah masasında "evet" diyenlerden Tuğçe Çiğil, hayatlarının en özel ve mutlu gününün, tarih açısından da unutulmaz olmasını istedikleri için "11.11.2025"i seçtiklerini anlattı.

Damat Alper Uğur da özel tarihte evlenmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.