'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' Bursa'da tanıtıldı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Bursa Farkındalık Artırma Toplantısı" yapıldı.

Bursa'da bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, kooperatiflerin işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma, istihdam politikalarında önemli bir araç olarak değerlendirildiğini söyledi.

Dünya genelinde 145 ülkede 1 milyarın üzerinde ortak müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif bulunduğunu aktaran Öncü, şöyle konuştu:

"Kooperatiflerin sahip oldukları toplam varlıkların değeri 19,6 trilyon dolar olarak tespit edilmiş. 156 ülkeyi kapsayan veriye göre dünya ölçeğinde tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak kooperatiflerde istihdam edilenlerin sayısı en az 279,4 milyon kişidir ve bu sayı dünyada çalışan nüfusun 9,46'sı gibi büyük bir orana karşılık gelmektedir. Türkiye'de benzer biçimde yaklaşık 54 bin kooperatif ve 7 milyonu aşkın ortak bulunmakta olup kooperatiflerin yıllık toplam cirosu 300 milyon avrodur."

Öncü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık yaratmak, ilgili taraflarla güçlü iş birlikleri geliştirmek amacıyla çok çeşitli çalışmalar yürüttüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İlk 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi' iş birliği protokolü 30 Ekim 2018'de imzalanmıştı. Protokolün yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla hazırladığımız uygulama esasları kapsamında Bakanlığımız il müdürlükleri koordinasyonunda kadın kooperatifleri çalışma grupları oluşturarak yıllık iş planları hazırladı. Bu kapsamda 81 ilimizde atölye çalışmaları, seminerler, paneller, toplantılar gerçekleştirmekte. Kadın kooperatiflerin satış konusunda desteklenmesi ve kooperatiflere satış yerleri tahsis edilmesi çalışmaları yürütülüyor."

"862 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk"

Öncü, yeni kadın kooperatiflerinin kurulduğunu ve mevcut kooperatiflerin ortak sayılarının arttığını vurguladı.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 840 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantısıyla yaklaşık 40 milyon kişiye ulaştıklarını aktaran Öncü, sözlerini şöyle tamamladı:

"380 kooperatifi ziyareti gerçekleştirdik ve 862 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Protokolde yer alan hedefler ve Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları kapsamında kooperatifler arasında bölgesel iletişimi geliştirmek, yerel dinamiklerin kadın kooperatiflerine ilişkin farkındalıklarını arttırmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve çalışma gruplarının işlevselliğini arttırmak amacıyla bölgesel buluşmalar gerçekleştiriyoruz. 30 pilot ilde uygulayacağımız projemizle kadın kooperatifleriyle ilgili kurumlar arasında iş birliği koordinasyonu artırarak, her ilin kendi önceliği ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi planlıyoruz. Her kooperatifin aynı ürün bazında değil de kendi bölgesinde bulunan ürünler üzerine uzmanlaşıp pazardaki tedarik kısmında daha etkin rol alabilmesi konusunu çok önemsiyoruz."

"İleriye doğru hedefler konulması gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da iki bakanlığın birlikte 30 ilde başlattığı ve 30 ay sürecek bu etkinliğin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Farkındalığı artırmak amacıyla bu zamana kadar binlerce kişiye eğitimler verildiğine değinen Yumaklı, "Önemli olan artık bunların seviyesini, kalitesini bir tık daha yukarı çıkarmak. Çok yerel düzeyde kalmanın aslında bir süre sonra sıradanlaştığının altını çizmek istiyorum. İleriye doğru hedefler konulması gerekiyor. O yüzden bu aktiviteleri, bu etkinlikleri mutlaka hanımefendilerin kullanması ve bu eğitimlerden faydalanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yumaklı, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının yaklaşık 3,5 milyon kadın çiftçiye eğitim verdiğini hatırlatarak, şunları bildirdi:

"Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde yüzlerce kadın kooperatifine ulaşmış durumdayız. Yeter mi? Yetmez. Türkiye gibi büyük bir ülkede mutlaka bunun sayılarını binlere çıkarmamız gerekir. Projenin 'El Birliği Güç Birliği' sloganını da çok önemsedim. Kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi konusunun herhalde en önemli mesajı bu. Bu toplantıdan çıkacak olan görüşlerin, düşüncelerin ve sonuçların hem Bursa hem de ülkemiz özelinde bize yol gösterici olacağını, daha sonraki etkinliklerde mutlaka birtakım şeyleri daha iyi yapmamıza fayda sağlayacağını düşünüyorum."

Proje sunumları ve grup çalışmalarıyla devam eden etkinliğin açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer katıldı.