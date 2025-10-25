Kadınlar Ücretsiz Kurslarla Sosyalleşiyor ve Yeni Beceriler Ediniyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar ücretsiz kurslarla hem sosyalleşiyor hem de yemek ve temizlik malzemesi yapımını öğreniyor.

Kefş-i Kadim Seyri Kadim Derneğince ilçede kadınlara yönelik kurslar düzenleniyor.

Kurslarda kadınlara yemeğin yanı sıra evlerinde kullanabilecekleri bazı temizlik malzemelerinin yapımı konusunda eğitimler veriliyor.

Dernek kurucusu ve eğitmeni Sıddıka Zülkadiroğlu, AA muhabirine, atölyelerinde kadınlara hem yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verdiklerini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle çalışmaları yürüttüklerini anlatan Zülkadiroğlu, kurslar sayesinde kadınların hem yemek ve temizlik yapımı konusunda bilgi sahibi olduğunu hem de sosyalleştiğini belirtti.

Kadınlardan Kader Güner (30) de kurslar sayesinde hem boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiğini hem bir şeyler öğrendiğini ifade etti.

Kurslara katılan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Başoğlu ise dernek sayesinde sirkeden çikolataya kadar birçok şeyin yapımını öğrendiğini kaydetti.