Kadınhanı'ndaki sağlık kompleksi 112 istasyonuyla hizmete açıldı

Kadınhanı'ndaki sağlık kompleksi 112 istasyonuyla hizmete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi, yeni hizmet binasında ilçe halkına kapılarını açtı. Yeni komplekste İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alıyor; vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmetlerini daha rahat alabilecek.
Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi yeni hizmet binasında hizmet veriyor.
Yapımı tamamlanan Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi, ilçe halkına kapılarını açtı.
Kadınhanı halkına daha konforlu, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunmak amacıyla inşa edilen yeni komplekste İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alıyor.
Yeni binanın hizmete girmesiyle vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmetlerini daha rahat alabilecek.
Kaynak: AA