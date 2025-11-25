Kadına Yönelik Şiddete Hayır Çağrısı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, mağdur edilen tüm kadınların yanındayız. Bir kez daha net şekilde söylüyorum: Kadına şiddete hayır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Toplumun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet ve haksızlık, bir insan hakkı ihlalidir; fiziksel ve psikolojik hiçbir saldırı kabul edilemez. Uygulanan şiddet bir güç değil, açık bir acizliktir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, mağdur edilen tüm kadınların yanındayız. Bir kez daha net şekilde söylüyorum: Kadına şiddete hayır."