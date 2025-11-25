Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde İkonik Yapılar Turuncu Işıldadı
Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Fatih Sultan Köprüsü ve Galata Kulesi turuncu renkle ışıklandırıldı.
