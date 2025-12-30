Haberler

Bakan Göktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı ile bir araya geldi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile kadınların güçlenmesi ve korunmasına yönelik sosyal politikaları görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin Göktaş, "Kadınların her alanda güçlenmesi ve korunmasına yönelik sosyal politikalarımız üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta kadınların daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almaları için ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
