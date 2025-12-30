Bakan Göktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin Göktaş, "Kadınların her alanda güçlenmesi ve korunmasına yönelik sosyal politikalarımız üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta kadınların daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almaları için ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.