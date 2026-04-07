Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi
Mini etekle ders anlatan öğretmenin videosu büyük tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterip yetkililere çağrı yaparken bazıları da kıyafeti normal bulduklarını ifade ettiler.
Son dönemde öğretmenlerin giyim kuşamına ilişkin tartışmalar sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir video yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
BAKAN TEKİN'İ ETİKETLEDİLER: GEREĞİNİ YAPIN
Söz konusu görüntülerde mini etekle ders anlattığı görülen bir kadın öğretmen, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videoyu izleyen bazı kullanıcılar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i etiketleyerek “Gereğini yapın” çağrısında bulundu.
ELEŞTİRİLERE KARŞI ÇIKANLAR DA VAR
Bir kesim ise öğretmenin kıyafetini normal bulduğunu ifade ederek eleştirilere karşı çıktı. Tartışma, sosyal medyada farklı görüşlerin karşı karşıya gelmesine neden oldu.
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
- Sayın bakanım İHBARDIR GEREĞİ YAPILSIN.
- Bunlara öğretmen deyip bu kutsal mesleği düşürmeyin.
- Para için insanlar artık her şeyi yapar.
- Bunların hepsini meslekten ihraç etsinler