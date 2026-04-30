Kadın muhtar seçim vaadini yerine getirdi, kadınlar kahveye erkekler eve gitti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kadın muhtar Yıldız Cabir, seçim vaadi olan kadınlar ve erkekler arasındaki günlük rol değişimini gerçekleştirdi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim döneminde verdiği ilginç vaadini hayata geçirdi. 2 yıldır görevini sürdüren Muhtar Cabir, mahallede yaşayan kadınlara bir günlüğüne kıraathane tahsis edeceği sözünü yerine getirdi. Dün akşam saatlerinde erkeklere kapatılan kıraathane, kadınlara açıldı. Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, masa oyunu oynayıp halay çekerek doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan gecede erkekler ise evde çocuklarıyla ilgilendi.

Muhtar Yıldız Cabir, seçim öncesinde verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Seçimler öncesinde bayanlara sözüm vardı, kahveyi kapatacağız diye. Bu sözümü yerine getiriyorum. Bu akşam kahve kadınlara ait. Erkekleri eve gönderdik, çocuklara bıraktık. Hep birlikte eğleneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti