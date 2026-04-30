Kadın muhtar seçim vaadini yerine getirdi, kadınlar kahveye erkekler eve gitti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kadın muhtar Yıldız Cabir, seçim vaadi olan kadınlar ve erkekler arasındaki günlük rol değişimini gerçekleştirdi. Kadınlar bir günlüğüne mahalle kahvesinde eğlenirken, erkekler de evde çocuklara baktı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim döneminde verdiği ilginç vaadini hayata geçirdi. 2 yıldır görevini sürdüren Muhtar Cabir, mahallede yaşayan kadınlara bir günlüğüne kıraathane tahsis edeceği sözünü yerine getirdi. Dün akşam saatlerinde erkeklere kapatılan kıraathane, kadınlara açıldı. Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, masa oyunu oynayıp halay çekerek doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan gecede erkekler ise evde çocuklarıyla ilgilendi.

Muhtar Yıldız Cabir, seçim öncesinde verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Seçimler öncesinde bayanlara sözüm vardı, kahveyi kapatacağız diye. Bu sözümü yerine getiriyorum. Bu akşam kahve kadınlara ait. Erkekleri eve gönderdik, çocuklara bıraktık. Hep birlikte eğleneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı