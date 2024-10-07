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Kadim Çerkes El Sanatları Sergisi Açıldı

Kadim Çerkes El Sanatları Sergisi Açıldı
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Çerkes dansları ile açılışı yapılan 'Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları' sergisi, gelenek ve göreneklerin yaşatılması amacıyla düzenlendi. Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki sergi açılışı öncesi, müze bahçesinde Çerkez dansları gösterisi yapıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, açılış konuşmasında, 2021'den bu yana düzenledikleri birçok etkinlikle Anadolu'daki kültür, örf ve adetlerin sergilenmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Kıraç, sergide kadim Kafkas kültürünün el sanatlarının, gelenek ve göreneklerinin, ince işçiliklerinin yansıtıldığını belirterek, "Bu çalışmalar Adiyuf Çerkez El Sanatları Atölyesi'nde yapılmış ve Adiyuf'un aslında parmaklarından ışık saçan bir kadın olduğunu öğrendim, benim için bugünün en önemli bilgisiydi." diye konuştu.

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cengiz Gül de yok olmaya yüz tutan Kafkas el sanatlarının yaşatılmasının vakfın çalışmaları arasında yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Annelerimiz, nenelerimiz ışık saçan elleriyle bu sanatları yapıyorlardı. Yok olmaya yüz tuttuğunu gördüğümüz anda bunun tekrar yaşatılması gerektiği fikri hayat buldu. Hanımlar bu işe çok fazla destek ve güç verdiler. Bu sanatlarda uzman olmuş hocalarımız, öğrencilerimiz var, yeni öğrenciler de yetişiyor. Başka yerlerde bu işin yayılması, tanıtılması, yeniden ihya edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel

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