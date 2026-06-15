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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Kadıköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kenevir saksısı ve uyuşturucu yetiştirme ekipmanı ele geçirildi.

Kadıköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğitim Mahallesi'nde, bir eve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli O.E.A. binanın çatısından kaçmak isterken yakalandı.

Çatıdan atlarken hafif yaralanan G.S.C. (34) sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evde bulunan G.K. (36) ile M.A. (41) da gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 67 kenevir ekili saksı, 26 büyük saksı, 5 kimyasal madde kutusu, 3 havalandırma filtresi, 6 yansıtıcı filtre, 4 LED lamba, 3 güç kaynağı, fan ile dirsek boru ele geçirildi.

Şüpheli G.S.C, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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