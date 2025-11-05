Haberler

Kadıköy'de Üç Araçla Trafik Kazası

Kadıköy Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen kazada, üç aracın karıştığı çarpışmada hafif ticari araç devrildi. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı, fakat tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy'de Avrasya Tüneli girişinde üç aracın karıştığı kazada, çarpmanın etkisiyle bir hafif ticari araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit değiştiren Ömer Canpolat yönetimindeki 34 UG 1515 plakalı hafif ticari araç, Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç, kayarak önünde seyreden Dilek Ergener yönetimindeki 34 ZD 1888 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan biri çocuk üç kişi yara almadan kurtuldu. Üç araçta da maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

