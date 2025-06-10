Kadıköy'de Trafik Kazası Sonrası Darbetme ve Tehdit Olayı

Kadıköy'de trafik kazası sonrası tartıştığı sürücüyü darbeden ve kesici aletle çevredekilere tehditte bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaşanan tartışmada bir kişinin elindeki kesici aletle tehditte bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada, iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası çıkan tartışmada, öndeki araçtan inen kişinin diğer aracın sürücüsünü darbettiği ve elindeki kesici aletle çevredekilere tehditte bulunduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilerek suç unsuru aletle yakalanan A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.