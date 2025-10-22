Haberler

İrem Helvacıoğlu yeni doğan bebeğiyle kaldırımda yürürken ölümden döndü

"Sora" ismini verdiği bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ölümden döndü. Helvacıoğlu'na, İstanbul Bağdat Caddesi'nde bebeğiyle yürürken araba çarptı. Helvacıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İrem Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİYLE YÜRÜYEN HELVACIOĞLU'NA ARABA ÇARPTI

Bağdat Caddesi'nde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında, savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında müzisyen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz haftasabah doğum yaparak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Helvacıoğlu, kızına "Sora" adını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
