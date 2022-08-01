KADIKÖY'DE OTOMOBİL MARMARAY HATTINA GİRDİ - Haberler

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KADIKÖY'DE OTOMOBİL MARMARAY HATTINA GİRDİ

KADIKÖY'DE OTOMOBİL MARMARAY HATTINA GİRDİ

KADİKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi.

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KADİKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken marmaray seferlerini olumsuz etkilemedi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu'nun bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DPJ 757 plakalı otomobil,  bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bri yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü ve yanındaki yolcuyu ambulansta kontrolden geçirdi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Göztepe Mahallesi Kadıköy Güncel Haberler

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