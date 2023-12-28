Kadıköy'de Okul Önü Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Kadıköy'de polis ekiplerince okul önü asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mobil Okul Timleri ile Fikirtepe Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde asayiş uygulaması yaptı.

Polisler, okul ve çevresinde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurarak üst araması, araç araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.