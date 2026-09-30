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Kadıköy'de mağaza önünden valiz alan kadın güvenlik kamerasınca görüntülendi

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Kadıköy'de mağaza önünden valiz alan kadın güvenlik kamerasınca görüntülendi
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Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde 28 Eylül'de bir mağazanın önünden valiz alan kadın, çevresini kontrol ettikten sonra uzaklaştı. Mağaza sahiplerinin valizin eksik olduğunu fark etmesi üzerine güvenlik kamerası incelendi ve hırsızlık görüntülere yansıdı.

KADIKÖY'de mağazanın önünde duran valizi inceleyen kadın, bir süre sonra valizi alarak uzaklaştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Eylül günü Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın önüne gelen 1 kadın valizlere bakmaya başladı. Beğendiği valizi eline alan kadın, bir süre çevresini kontrol ettikten sonra iş yerinin önünden uzaklaştı. Valizin eksik olduğunu farkeden mağaza sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızlığı tespit etti. Görüntülerde, valizi alan kadının uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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