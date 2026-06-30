Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme

KADIKÖY, Bayındır Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçükte kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı