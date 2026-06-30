Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme
Kadıköy Bayındır Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçükte kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
KADIKÖY, Bayındır Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçükte kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı