Kadıköy'de İnşattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki Nazım T., henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaatın üst katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nazım T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp Sokak'taki bina inşaatında çalışan Nazım T. (60), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Nazım T'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.