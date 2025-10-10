Haberler

Kadıköy'de İnşattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki Nazım T., henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaatın üst katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nazım T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadıköy'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp Sokak'taki bina inşaatında çalışan Nazım T. (60), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nazım T'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.