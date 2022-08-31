Son dakika haberi: Kadıköy'de eski eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Kadıköy'de eski eşinin iki arkadaşını bıçakla yaraladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Kadıköy'de eski eşinin iki arkadaşını bıçakla yaraladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Suadiye Mahallesi Kure Dere Sokak'ta, İlhan A. bir süre önce boşandığı eski eşi Melike Ö'nün evine gitti. İlhan A, eve eşya taşımak için geldikleri öğrenilen eski eşinin 2 arkadaşını çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendini eve kilitleyen İlhan A'ya yönelik polisin 3 saat süren ikna çabalarının ardından itfaiye ve çilingir yardımıyla kapı açıldıktan sonra şüpheli yakalandı. Bıçakla yaralama ve konut dokunulmazlığının bozulması gerekçesiyle gözaltına alınan İlhan A, Kadıköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Alptekin Soykan Suadiye Kadıköy Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Kadıköy'de eski eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.