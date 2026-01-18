Kadıköy'de devrilen ağaç otomobilde hasar oluşturdu
Kadıköy'de Sahrayıcedit Mahallesi'nde bir ağaç devrildi ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kadıköy'de, kökünden koparak devrilen ağaç nedeniyle park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak'ta yol kenarındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel