Kadıköy'de Boşanmış Eşler Arasında Sokak Ortasında Kavga: Baba Gözaltına Alındı

Murat SOLAK / İSTANBUL, -KADIKÖY'de çocuğunu görmek için boşandığı eşiyle buluşan E.K. ile eski eş R.Y. sokak ortasında tartıştı. Ailelerinde araya girmesiyle çıkan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken baba E.K. gözaltına alındı.

Olay, 01 Haziran'da Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.K., 3 yaşındaki çocuğunu almak boşandığı eşi R.Y.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma, aile yakınlarının araya girmesiyle büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, eski eşi ve ailesini darbeden E.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.K., 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan sokak ortasında çıkan kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.